Дзюба: матч с «Краснодаром» — самый тяжёлый в карьере. Я чуть не проблевался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:2) дался команде очень тяжело из-за жары.

«Это самый тяжёлый матч в моей карьере. Маге Оздоеву вообще плохо стало. Если честно, я минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, я ничего не слышал, лёд под головой.



В первом тайме мне так плохо было, честно. Я думал, что у меня то ли солнечный, то ли тепловой удар. Мне было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне.



Я даже не помню гол с пенальти. Я просто разбежался… Помню, что Сафонов подошёл и говорит: «Чё это ты поменял удар?» А я говорю: «Мне так плохо было, я просто бил по мячу».



Маге плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжёлый", — рассказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».