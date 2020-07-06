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Три игрока «Томи» заразились коронавирусом

Три игрока «Томи» заразились коронавирусом
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Три футболиста «Томи» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Томской области на странице в «ВКонтакте».

Один из игроков проходит лечение в респираторном госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У двух других футболистов заболевание проходит без симптомов, они находятся под наблюдением медицинского персонала.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно.

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