Три игрока «Томи» заразились коронавирусом

Три футболиста «Томи» заразились коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Томской области на странице в «ВКонтакте».



Один из игроков проходит лечение в респираторном госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У двух других футболистов заболевание проходит без симптомов, они находятся под наблюдением медицинского персонала.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно.