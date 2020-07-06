Артём Дзюба: постараюсь выиграть бомбардирскую гонку в РПЛ, но это не самоцель

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о бомбардирской гонке в чемпионате России.

«Что касается бомбардирской гонки в чемпионате России, тут надо прекрасно понимать, что сейчас Кубок — прежде всего. Посмотрим по состоянию, но все матчи, наверное, не удастся сыграть. Нужно всё-таки готовиться к полуфиналу. Через два дня на третий всё-таки тяжело играть. К тому же мы впервые в такой ситуации, когда три месяца толком не играли. Я безумно рад, что у нас нет никаких травм, тьфу-тьфу-тьфу. Идём особо без потерь. Самое главное — побеждать. А бомбардирская гонка — как будет. По возможности постараюсь, но это не самоцель», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

В настоящее время Дзюба лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 16 голов. Второе место делят форвард «Арсенала» Евгений Луценко и нападающий «Зенита» Сердар Азмун — по 13.