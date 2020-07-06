Дзюба: «Зенит» выигрывает даже неудачно складывающиеся матчи. Как «Ювентус» или «Бавария»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба назвал слагаемые успеха команды в чемпионате России.

«Трудно назвать три главных столпа чемпионства. Прежде всего — наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определённый костяк, на котором всё держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.



В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определённый менталитет победителей. Даже те матчи, которые складываются неудачно, мы выигрываем. Это такой показатель. Как «Ювентус», «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Всё это ощущать безумно приятно», – сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.