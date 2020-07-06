Иванович — о Жиркове: динозавры, как он, ещё существуют на нашей планете
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением об одноклубнике — полузащитнике Юрии Жиркове.
«Мы год назад сидели на том же месте, и я могу сказать только одно — я его больше люблю, больше уважаю. Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он ещё будет долго играть, долго существовать в футболе, в России, везде. Динозавры, как он, ещё существуют на нашей планете», — сказал Иванович в интервью клубной пресс-службе.
В нынешнем сезоне 36-летний Жирков принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
Блохин против Жиркова. Финал битвы за лучший гол наших в еврокубках
- 6 июля 2020
-
19:02
-
18:58
-
18:35
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:34
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:28
-
16:08
-
16:02
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:34
-
13:32
-
13:23
-
13:07
Партнерский контент