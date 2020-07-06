Иванович — о Жиркове: динозавры, как он, ещё существуют на нашей планете

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением об одноклубнике — полузащитнике Юрии Жиркове.

«Мы год назад сидели на том же месте, и я могу сказать только одно — я его больше люблю, больше уважаю. Надеюсь, это не последнее, что он сказал в футболе, что он ещё будет долго играть, долго существовать в футболе, в России, везде. Динозавры, как он, ещё существуют на нашей планете», — сказал Иванович в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 36-летний Жирков принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до лета 2020 года.