«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с самым молодым дебютантом в истории АПЛ
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Харви Эллиоттом. Футболист смог подписать соглашение с мерсисайдским клубом, так как ему уже исполнилось 17 лет. Срок действия контракта не сообщается.
Эллиотт перешёл в «Ливерпуль» из «Фулхэма» летом 2019 года. В сезоне-2018/2019 форвард принял участие в трёх матчах за «Фулхэм» и стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги, выйдя на поле в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:1) в возрасте 16 лет 30 дней.
«Ливерпуль» набрал 89 очков в 33 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, что мерсисайдский клуб досрочно обеспечил себе чемпионский титул.
- 6 июля 2020
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