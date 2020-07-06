Бартомеу: Сетьен отлично работает в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о главном тренере команды Энрике Сетьене.

«Я знаю, что ходят слухи о возможной отставке Сетьена, но это ложь. Победа над «Вильярреалом» вовсе не спасла его от увольнения. Он отлично работает в «Барселоне». Мы полностью доверяем ему.

В чемпионате Испании нужно бороться до конца. Лидер может допустить осечку, а потом начнётся Лига чемпионов. Нам ещё есть за что бороться", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

«Барселона», набрав в 34 турах 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб отстаёт от лидирующего «Реала» на четыре очка. В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Эспаньолом». Матч состоится 8 июля.