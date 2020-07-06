Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стихотворение о поражении красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:3).



«Слёзы горькие текут

От пощёчины „Тамбова“,

В назиданье „Спартаку“,

Поросёнка съем… живого!

Хватит корчиться, восстань!

В имени твоём восстанье,

А позор, такая дрянь,

Вызывает привыканье».

Московский «Спартак», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Локомотивом». Матч состоится 8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.