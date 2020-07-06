Назаров написал стихотворение о поражении «Спартака» в матче с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал стихотворение о поражении красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:3).
«Слёзы горькие текут
От пощёчины „Тамбова“,
В назиданье „Спартаку“,
Поросёнка съем… живого!
Хватит корчиться, восстань!
В имени твоём восстанье,
А позор, такая дрянь,
Вызывает привыканье».
Московский «Спартак», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белым предстоит на своём поле сыграть с «Локомотивом». Матч состоится 8 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Спартак» показал, что осталось за кадром проигранного матча с «Тамбовом»
- 6 июля 2020
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