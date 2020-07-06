В Санкт-Петербурге задержали 11 фанатов «Зенита», которые праздновали чемпионство

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 11 болельщиков «Зенита», которые праздновали чемпионство петербургского клуба.

«По случаю победы „Зенита“ улицу Рубинштейна „оккупировали“ футбольные фанаты. Как результат — 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что «Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.