Батурин: если «Спартак» не обыграет «Зенит», то клуб ждёт катастрофа

Бывший футболист и комментатор Владислав Батурин поделился ожиданиями от встречи 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
«Вот уж для кого, а именно для «Спартака» это будет действительно матч жизни и смерти. Если не побеждают, то клуб ждёт катастрофа, да и мимо Европы пролетят. «Зенит» бы поражение пережил, сейчас – то они гуляют, конечно, расслабляются, и все вокруг думают, что «Спартак» их возьмет тёпленькими. Но я в это абсолютно не верю. Ведь для «Зенита» москвичи остаются всё той же красно-белой тряпкой, которую надо непременно разорвать.
Пускай «Зенит» и доминирует, но у него всё равно остаётся этот провинциальный комплекс. «Спартак»-то многократный чемпион, который в своё время был гегемоном турнира и клал на лопатки всех подряд. «Зенит» ещё не наелся победами, а уж над «Спартаком» тем более. И, поверьте, он её добудет. Фаворит для меня ясен, абсолютно», — приводит слова Батурина Legalbet.
- 6 июля 2020
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