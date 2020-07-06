Батурин: если «Спартак» не обыграет «Зенит», то клуб ждёт катастрофа

Бывший футболист и комментатор Владислав Батурин поделился ожиданиями от встречи 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».



«Вот уж для кого, а именно для «Спартака» это будет действительно матч жизни и смерти. Если не побеждают, то клуб ждёт катастрофа, да и мимо Европы пролетят. «Зенит» бы поражение пережил, сейчас – то они гуляют, конечно, расслабляются, и все вокруг думают, что «Спартак» их возьмет тёпленькими. Но я в это абсолютно не верю. Ведь для «Зенита» москвичи остаются всё той же красно-белой тряпкой, которую надо непременно разорвать.



Пускай «Зенит» и доминирует, но у него всё равно остаётся этот провинциальный комплекс. «Спартак»-то многократный чемпион, который в своё время был гегемоном турнира и клал на лопатки всех подряд. «Зенит» ещё не наелся победами, а уж над «Спартаком» тем более. И, поверьте, он её добудет. Фаворит для меня ясен, абсолютно», — приводит слова Батурина Legalbet.