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Гол Блохина в ворота «Баварии» — победитель баттла за лучший гол наших в еврокубках

Гол Блохина в ворота «Баварии» — победитель баттла за лучший гол наших в еврокубках
Футбол 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале завершил ностальгический баттл, в ходе которого читатели могли выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В финальную пару вошли голы Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Юрия Жиркова (московский ЦСКА) — в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года). В финальном противостоянии с минимальным преимуществом победил гол Блохина.

Напомним, в полуфинале Блохин обошёл бывшего полузащитника казанского «Рубина» Александра Рязанцева (ныне выступающего за столичное «Торпедо»), а Жирков — знаменитого хавбека московского «Спартака» Фёдора Черенкова.

Посмотреть видео гола можно в телеграм-канале «Голы».

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