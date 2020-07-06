Гол Блохина в ворота «Баварии» — победитель баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале завершил ностальгический баттл, в ходе которого читатели могли выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В финальную пару вошли голы Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Юрия Жиркова (московский ЦСКА) — в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года). В финальном противостоянии с минимальным преимуществом победил гол Блохина.
Напомним, в полуфинале Блохин обошёл бывшего полузащитника казанского «Рубина» Александра Рязанцева (ныне выступающего за столичное «Торпедо»), а Жирков — знаменитого хавбека московского «Спартака» Фёдора Черенкова.
Посмотреть видео гола можно в телеграм-канале «Голы».
- 6 июля 2020
-
20:35
-
20:26
-
20:14
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:30
-
19:27
-
19:21
-
19:02
-
18:58
-
18:35
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:34
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:28
-
16:08
-
16:02
-
15:26
-
15:21
-
15:15