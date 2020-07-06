Смолов — в заявке «Сельты» на матч Примеры с «Атлетико»

«Сельта» объявила заявку команды на матч 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». В список, состоящий из 25 футболистов, попал российский нападающий Фёдор Смолов.



Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Фонтан, Саэнс, Джакобо, Оласа, Айду, К. Васкес, Диоп, Мурильо, Д. Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Бермехо, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес, Нолито, Йокушлу.

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико» состоится завтра, 7 июля, на стадионе «Балаидос» в Вига. Начало — в 23:00 мск. «Сельта» набрала в 34 матчах 35 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).