Смолов — в заявке «Сельты» на матч Примеры с «Атлетико»
«Сельта» объявила заявку команды на матч 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». В список, состоящий из 25 футболистов, попал российский нападающий Фёдор Смолов.
Заявка «Сельты»: Рубен, Вильяр, Росич, Фонтан, Саэнс, Джакобо, Оласа, Айду, К. Васкес, Диоп, Мурильо, Д. Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Бермехо, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес, Нолито, Йокушлу.
Матч 35-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико» состоится завтра, 7 июля, на стадионе «Балаидос» в Вига. Начало — в 23:00 мск. «Сельта» набрала в 34 матчах 35 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) — на 3-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
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