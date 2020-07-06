Арбитр Федотов: судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом» при счёте 0:0

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о спорных эпизодах из матча 26-го тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (0:4).
«На 56-й минуте Кукуян должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА. Игрок «Ахмата» врывался в штрафную, а арбитр опоздал, остался в центре поля и не увидел, как защитник ЦСКА врезал нападающему хозяев по голеностопу. Арбитр ничего не даёт, а ведь это неназначенный 11-метровый удар в ворота ЦСКА при счёте 0:0! Как бы дальше развилась игра, можно только догадываться.
Засчитать гол Сигурдссона на 65-й минуте — правильное решение. Многим могло показаться, что игрок ЦСКА во время передачи был за линией офсайда, но это не так. Игрок «Ахмата» попадает под мяч, и он отскакивает к Сигурдссону. Игрок совершил действие, он пытался выбить мяч, так что тут всё по правилам», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 6 июля 2020
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