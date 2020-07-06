«Зенит» получит новый трофей чемпиона РПЛ после матча с «Сочи»

Церемония награждения «Зенита» трофеем чемпиона Российской Премьер-Лиги состоится после матча 27-го тура с «Сочи», сообщает пресс-служба РПЛ.



«Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Матч «Зенит» — «Сочи» состоится в Санкт-Петербурге 8 июля.

Напомним, петербургский клуб оформил чемпионство в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:2) и стал самым ранним чемпионом за всю историю проведения РПЛ. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году «Зенит» стал чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, в активе клуба три выигранных Кубка России и один Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.