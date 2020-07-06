Джон Терри может стать главным тренером «Бристоль Сити»

Бывший капитан «Челси», а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить «Бристоль Сити», сообщает Football Insider.



Напомним, накануне руководство «Бристоль Сити» отправило в отставку Ли Джонсона после четырёх поражений команды подряд. «Бристоль Сити» набрал в 41 матче 55 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Лидером соревнований является набравший в 41 матче 78 очков «Лидс Юнайтед».

В составе «Челси» Терри — чемпион Англии (сезоны 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017), обладатель Кубка Англии (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013). В октябре 2018 года Терри объявил о завершении игровой карьеры.