Тренер «Тамбова»: если «Спартак» лишить пространства, атаки закончатся пасами на Соболева

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:2).

«Знаем, что Тедеско — передовой, европейский тренер. Мы анализировали матчи «Спартака» с ЦСКА и «Уфой», потому что играем по схожей схеме, и эти игры очень нам помогли. Сейчас «Спартак» играет в быстрые атаки, и если лишить их пространства, то возникают проблемы и все атаки заканчиваются фланговыми передачами на Соболева.

Конечно, победа над «Спартаком» — важная и знаковая. Отдаю себе отчёт в том, что неизвестно, когда ещё мы обыграем «Спартак» в Москве. Рад за ребят, потому что у нас был очень неприятный отрезок из трёх обидных поражений. Ребята проявили лучшие качества», — сказал Первушин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».