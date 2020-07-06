Арбитр Федотов: как можно было поставить Москалёва на матч «Спартака»? Чем они думали?
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Владимира Москалёва на матче 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:3).
«Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства — они назначили Москалёва. Назначать его было нельзя — он почти восемь месяцев не судил, а тут ещё и матч без VAR.
Нельзя сказать, что Москалёв судил в пользу одной из команд, ошибки были в обе стороны. Просто Москалёва нельзя было ставить на игру «Спартак» — «Тамбов». Департамент должен лишить Москалёва категории ФИФА и отправить его бороздить просторы ФНЛ. Но они этого не сделают, чтобы мы не потеряли место судей в ФИФА», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью Федотова публикуется на «Чемпионате».
Арбитр Федотов: судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом» при счёте 0:0
- 6 июля 2020
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