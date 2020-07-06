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Дисквалификация одноклубника Головина сокращена до августа

Дисквалификация одноклубника Головина сокращена до августа
Футбол / Франция 0

Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) и Федерация футбола Франции (FFF) пересмотрели решение о дисквалификации полузащитника «Монако» Желсона Мартинша.

Напомним, в марте Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). Позже дисквалификация игрока была продлена до 6 февраля из-за пандемии коронавируса.

Мартинш сможет принять участие в старте нового сезона чемпионата Франции. Срок дисквалификации полузащитника истечёт 6 августа 2020 года.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».

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