Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»
«Валенсия» объявила заявку команды на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». В список, состоящий из 23 футболистов, вошёл российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии»: Силессен, Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Гильямон, Герреро, Коррейя, Вальехо, Коста, Кондогбья, Кан Ин, Ферран, Черышев, Гедеш, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Вальехо, Собрино, Гамейро.
Матч 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид» состоится завтра, 7 июля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 20:30 мск. «Валенсия» набрала в 34 матчах 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (39) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
- 6 июля 2020
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