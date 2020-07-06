Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»

«Валенсия» объявила заявку команды на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». В список, состоящий из 23 футболистов, вошёл российский полузащитник Денис Черышев.



Заявка «Валенсии»: Силессен, Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Гильямон, Герреро, Коррейя, Вальехо, Коста, Кондогбья, Кан Ин, Ферран, Черышев, Гедеш, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Вальехо, Собрино, Гамейро.

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид» состоится завтра, 7 июля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 20:30 мск. «Валенсия» набрала в 34 матчах 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (39) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).