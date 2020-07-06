«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры
В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 12-й минуте матч счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак. Через 4 минуты полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес сравнял счёт.
«Реал Сосьедад» набрал в 34 матчах 51 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (43) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77). В тройку лидеров также входят «Барселона» (73) и мадридский «Атлетико» (62).
В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Гранадой», а «Леванте» проведёт встречу с «Мальоркой».
- 6 июля 2020
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