Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры

«Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 12-й минуте матч счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак. Через 4 минуты полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес сравнял счёт.

«Реал Сосьедад» набрал в 34 матчах 51 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (43) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77). В тройку лидеров также входят «Барселона» (73) и мадридский «Атлетико» (62).

В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Гранадой», а «Леванте» проведёт встречу с «Мальоркой».

Испания - Примера. 34-й тур
06 июля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Исак – 12'   1:1 Моралес – 16'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020