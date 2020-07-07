Елагин: поддерживаю Путина, если он будет сажать коррупционеров и ставить их к стенке

Комментатор Александр Елагин поделился мнением по поводу изменений в Конституции Российской Федерации.

«Мне и при прошлой конституции жилось неплохо. Я никогда не занимался особо политикой, был законопослушным гражданином, делал то, что нужно, старался выполнять свою работу очень качественно.



Несомненно, сейчас Россия живёт лучше, чем это было после развала Советского Союза. Те, кто родился после развала СССР в 90-е этого не помнят, а я прекрасно помню. И ваши матери и отцы прекрасно помнят, что из себя представляла Россия, о которую вытирали ноги. Это было очень тяжёлое время. У меня двое детей, и я прыгал по 25 работам, чтобы прокормиться. Россию практически никто не уважал. Американцы смотрели на нас свысока, считая себя победителями в холодной войне.



С моей точки зрения, главным в этих изменениях было обнуление сроков нашего президента. Благо это или плохо? Во всяком случае пока Путин был у власти, Россия поднималась в гору, что бы ни делал Запад, чтобы нас принизить.



Я не защищаю нынешнее руководство России, там было немало ошибок. Прежде всего коррупция, дикая коррупция, дичайшая. Слуги народа, депутаты, мэры, губернаторы, у которых виллы… Как может депутат, у которого, допустим, зарплата 500 тыс. рублей в месяц или около миллиона, строить себе виллы? За чей счёт? Сумасшедшие виллы! И самим не стыдно? Когда рядом расположены бедные дома.



Да, сейчас народ живёт лучше, чем при России ельцинской, но хуже, чем при Советском Союзе. Это же факт! В СССР не было такого воровства. В современной России – дураки, дороги и воры. Коррупция! И это в верхних эшелонах власти.



Я за те поправки в Конституцию, которые запрещают нашим чиновникам иметь деньги и имущество на Западе. Я категорически против этого! Что бы там ни говорили про советских лидеров в своё время – не было такого. Было и воровство, было всё – но такого не было! Такого бардака не было.



И эти поправки могут помочь, я считаю. Потому что это очень важно, это на корню надо убирать, срезать, к чёртовой матери избавляться. Но что ж ты, сука, воруешь? Когда ты стоишь, ты слуга народа! Как это можно? Ведь тебя выбирают. Да тебя к стенке нужно ставить, на лобном месте, гада, ставить к стенке.



Ты слуга народа, ты отвечаешь за людей – и строишь замки за их счёт. Вот я категорически против этого и поддерживаю Путина, если он будет сажать этих сволочей и ставить к стенке. Жалко, что у нас нет высшей меры, жалко. Я за неё. В США есть", — сказал Елагин на своем канале на YouTube.