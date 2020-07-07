Между Льорисом и Соном произошёл конфликт в перерыве матча с «Эвертоном»
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» вратарь Уго Льорис и нападающий Сон Хын Мин вступили в перепалку в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:0).
Полузащитник «шпор» Джовани Ло Чельсо помешал Льорису и Сону начать драку, а затем их разняли подоспевшие одноклубники.
Видео потасовки можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал девять результативных передач. 33-летний Льорис провёл 16 матчей в АПЛ (все — в основе) и пропустил 18 голов.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 33 турах 48 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе
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