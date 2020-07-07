Клаудио Писарро завершил профессиональную карьеру в 41 год
Нападающий бременского «Вердера» Клаудио Писарро завершил профессиональную карьеру в возрасте 41 года.
6 июля бременский «Вердер» гарантировал себе место в Бундеслиге, одолев «Хайденхайм» в двухматчевом противостоянии (0:0 — дома, 2:2 — на выезде). Ранее Писарро заявил, что сезон-2019/2020 станет последним в его профессиональной карьере.
Писарро выступал за такие команды, как «Вердер», «Бавария», «Челси», «Кёльн» и другие клубы. В составе «Баварии» перуанец — чемпион Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015), обладатель Кубка Германии (2003, 2005, 2006, 2013, 2014) и победитель Лиги чемпионов (сезон-2012/2013). За национальную команду Перу Писарро выступал с 1999 по 2016 год, принял участие в 85 матчах и забил 20 голов.
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