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«Севилья» обыграла «Эйбар» в матче Примеры

«Севилья» обыграла «Эйбар» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эйбар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, ассистировали ему судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 56-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Окампос, которому ассистировал Хесус Навас.

«Севилья», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эйбар» (35) — на 17-м месте. Лидером турнира является «Реал» (77).

В следующем туре «Севилья» на выезде встретится с бильбаоским «Атлетиком». «Эйбар» на своём поле сыграет с «Леганесом». Матчи состоятся 9 июля.

Испания - Примера. 34-й тур
06 июля 2020, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 Окампос – 56'
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