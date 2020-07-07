«Севилья» обыграла «Эйбар» в матче Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эйбар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, ассистировали ему судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 56-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Окампос, которому ассистировал Хесус Навас.

«Севилья», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эйбар» (35) — на 17-м месте. Лидером турнира является «Реал» (77).

В следующем туре «Севилья» на выезде встретится с бильбаоским «Атлетиком». «Эйбар» на своём поле сыграет с «Леганесом». Матчи состоятся 9 июля.