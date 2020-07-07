Каранка: когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях – это уже часть истории

Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка прокомментировал обвинения в адрес арбитров в подсуживании мадридской команде.



«В конце концов, всегда бывает одно и то же, с VAR без. Я из тех, кто думает, что видеоповторы со временем принесут больше пользы, чем вреда, но всему нужно время. В течение сезона жалуются многие, одни в начале, другие в конце. Но в итоге победа в чемпионате, выход в Лигу чемпионов, вылет в низший дивизион – всё это заслуги клубов, а не судей.



Что касается «Реала», то разговоры об арбитрах – уже давно часть истории. Когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях. Лично я предпочитаю говорить о том, что «сливочные» уже шесть матчей не проигрывают, и что являются самой надёжной командой Примеры. Отсюда и их победы», — приводит слова Каранки Marca.

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