Фернандеш: Алексей Миранчук мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш проанализировал игру братьев Миранчуков в текущем сезоне.



«Нет, у меня не самый большой бицепс в чемпионате. Большой, но не самый. Не могу сейчас вспомнить, у кого больше, но точно не у меня. Вообще считаю, что накачанные мышцы не обязательно могут помочь тебе на поле, всё зависит от индивидуальных характеристик. С виду хлюпенький игрок на самом деле может быть очень крепким. Например, Алексей Миранчук. Внешне он выглядит не таким мощным, но по фолам, которые на нём часто совершают, видно, что он способен выдерживать эту нагрузку.



В первый год я братьев Миранчуков не отличал, но со временем для меня это перестало быть проблемой. Сейчас легко отличу Лёшу от Антона. Сначала у них были одинаковые причёски, в первый год из-за этого их практически невозможно было отличить. Но потом каждый из них стал больше проявлять свою индивидуальность, и прически стали разными, и я научился их отличать и на поле, и за его пределами. Что касается их перспектив в футболе, могу сказать, что Алексей мог бы выступать в любом клубе Европы уже сейчас», — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».

Алексей Миранчук — лидер сезона РПЛ по попаданиям в штанги и перекладины