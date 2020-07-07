Тебас: плохо, что «Реал» может позвонить насчёт судей через 20 минут после конца матча

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вспомнил звонок президента «Реала» Флорентино Переса главе Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу по поводу работы судей, занимающихся видеоповторами в начале сезона.



«То, что такой важный клуб, как «Реал», через 20 минут после окончания матча может сделать подобный звонок, не хорошо для всего мира судейства. Это может оказывать давление на судей, занимающихся системой VAR. Нужно стараться как можно меньше вовлекать судей в разговоры, но в любом случае, обнародовать разговор с президентом «Реала» о VAR», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

В последние дни много говорят о судейских решениях в матчах «Реала» после возобновления сезона в Примере.