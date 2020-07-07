Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тебас: плохо, что «Реал» может позвонить насчёт судей через 20 минут после конца матча

Тебас: плохо, что «Реал» может позвонить насчёт судей через 20 минут после конца матча
Футбол / Испания 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вспомнил звонок президента «Реала» Флорентино Переса главе Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу по поводу работы судей, занимающихся видеоповторами в начале сезона.

«То, что такой важный клуб, как «Реал», через 20 минут после окончания матча может сделать подобный звонок, не хорошо для всего мира судейства. Это может оказывать давление на судей, занимающихся системой VAR. Нужно стараться как можно меньше вовлекать судей в разговоры, но в любом случае, обнародовать разговор с президентом «Реала» о VAR», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

В последние дни много говорят о судейских решениях в матчах «Реала» после возобновления сезона в Примере.

Каранка: когда «Реал» побеждает, всегда говорят о судьях – это уже часть истории
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020