Обухов: для молодых сейчас более благоприятное время в «Спартаке»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о причинах ухода из «Спартака» в 2016 году.



«Многие ведь видят, что в «Спартаке» очень часто меняются тренеры. Я начинал там при Валерии Георгиевиче Карпине. Он мне доверял, начал выпускать в Премьер-Лиге на 15 минут. И всё вроде было неплохо. Но потом смена тренера, трансферы, покупка новых хороших игроков. И ты опять ждёшь своего шанса. Так было с приходом Унаи Эмери, потом Мурата Якина. Всё меняется, каждый новый тренер говорит: «Мне нужны трансферы». Ты молодой, хочешь играть, но из-за прихода сильных опытных футболистов не попадаешь в стартовый состав. И даже в обойму сложно попасть. Сейчас ситуация поменялась. Как видите, больше доверяют молодежи. Так что для молодых сейчас более благоприятное время в «Спартаке».



Могут ли позвать обратно в «Спартак»? Вы так говорите, будто 28 лет — это уже ветеранский возраст. Сейчас футболисты профессионально относятся к своему здоровью и физическому состоянию. Поэтому даже в 33–34 года находятся в очень хорошей форме. Но у меня свои задачи. Я уже неоднократно говорил: хочу попасть в сборную. Буду всё для этого делать. А конкретной цели обратить на себя внимание «Спартака» у меня нет», — приводят слова Обухова «Известия».

Обухов: «Спартаку» не нужно менять тренера. Они могут взять чемпионство к столетию клуба