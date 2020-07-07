Фернандеш: не могу сказать, что Роналду – самый талантливый из всех, с кем я играл
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об известных футболистах, с которыми ему приходилось играть в одной команде.
«Роналду — суперталантливый игрок и суперпрофессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу. Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Сильве, Давиду Вилье, Фигу и Деку. Каждый из перечисленных — это фантастический уровень, они умели на поле буквально всё», — приводит слова Фернандеша «Матч ТВ».
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/20.
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