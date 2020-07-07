19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки
19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом в результате лабораторной ошибки, сообщает Sportstar.
По данным источника, защитник болгарского клуба «Царско село» Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с «Черно морем».
После матча в результате тестирования в клубе «Царско село» выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекции. В «Черно море» в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам игры 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19.
Сообщается, что лаборатория признала допущенную ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.
На сегодняшний день в Болгарии было выявлено более 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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