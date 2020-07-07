Криштиану Роналду отреагировал на фото своей девушки в откровенном бикини
Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду отреагировал на фотографию своей девушки Джорджины Родригес в купальнике.
«Самая красивая женщина на земле», — написал Роналду в комментария к фотографии Джорджины.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джорджины Родригес.
В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 26 игр, в которых забил 26 голов и сделал 5 результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Отметим, что контракт португальского игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Туринский «Ювентус» набрал 75 очков в 30 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Камеры выхватили раздражённую реакцию Роналду на указания Сарри
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