Цорн может покинуть «Спартак», сезон НХЛ возобновится 1 августа. Главные новости к утру

Цорн может покинуть «Спартак», сезон НХЛ возобновится 1 августа, Милевский заразился коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Милевский и ещё 10 игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19. Трое из них в больнице.

2. Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео.

3. Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака». Клуб ищет антикризисного менеджера.

4. «Спартак» не намерен увольнять Доменико Тедеско.

5. Бывший украинский футболист Василенко арестован в Москве. Его обвиняют в шпионаже.

6. Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила.

7. Дзюба: «Зенит» выигрывает даже неудачно складывающиеся матчи. Как «Ювентус» или «Бавария».

8. Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа.