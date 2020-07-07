Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. Он опередил Гусева

Российский нападающий Фёдор Чалов вошёл в топ-10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России, сообщается на официальном сайте «армейцев». В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0) он впервые за долгое время забил гол.

Чалов забил 33-й гол в 91 матче и вошёл в число 10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. По этому показателю Фёдор опередил Ролана Гусева, который 33 гола забил в 143 матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов принял участие в 26 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом».