Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. Он опередил Гусева
Российский нападающий Фёдор Чалов вошёл в топ-10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России, сообщается на официальном сайте «армейцев». В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:0) он впервые за долгое время забил гол.
Чалов забил 33-й гол в 91 матче и вошёл в число 10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. По этому показателю Фёдор опередил Ролана Гусева, который 33 гола забил в 143 матчах.
В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов принял участие в 26 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом».
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