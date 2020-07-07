«Интер» хочет от «Барселоны» € 90 миллионов и одного игрока за Лаутаро Мартинеса
«Барселона» продолжает вести переговоры с «Интером» по поводу трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети "Твиттер".
Итальянский клуб намерен заработать на продаже форварда € 90 миллионов. Также миланский клуб планирует получить от сине-гранатовых одного игрока в рамках этой сделки.
По информации источника, «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 миллионов в год. Сообщается, что «Барселона» намерена завершить сделку к октябрю.
В текущем сезоне Серии А Мартинес забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач в 27 матчах. «Интер» после 30 туров итальянского чемпионата занимает третье место.
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