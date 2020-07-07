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«Двигаемся вперёд для большего». Дриусси отреагировал на чемпионство «Зенита»

«Двигаемся вперёд для большего». Дриусси отреагировал на чемпионство «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу своей команды по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги в "Инстаграме".

Напомним, что петербургский клуб гарантировал себе чемпионство после победы в матче 26-го тура с «Краснодаром» (4:2).

«Мы снова чемпионы, двигаемся вперёд для большего. Давай, „Зенит“, — написал футболист в социальных сетях.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дриусси провёл 21 матч, забил три гола и сделал результативную передачу.

Отметим, что «Зенит» защитил свой прошлогодний титул и завоевал золотые медали чемпионата в шестой раз в истории. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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