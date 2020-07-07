Дортмундская «Боруссия» установила дедлайн на трансфер Джейдона Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» готово вести переговоры о продаже вингера Джейдона Санчо до 31 июля. После этого дедлайна немецкий клуб не расстанется с 20-летним футболистом, сообщает Sports Mole со ссылкой на Ruhr Nachrichten.

Фаворитом в борьбе за Санчо считается «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» пока не готовы удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», которая требует за своего игрока более £ 100 млн (€ 111 млн).

Контракт Джейдона с «Боруссией» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что англичанин хочет вернуться в родную страну, где он выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити» и «Уотфорда».

В нынешнем сезоне Санчо записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.