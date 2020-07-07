Дортмундская «Боруссия» установила дедлайн на трансфер Джейдона Санчо

Руководство дортмундской «Боруссии» готово вести переговоры о продаже вингера Джейдона Санчо до 31 июля. После этого дедлайна немецкий клуб не расстанется с 20-летним футболистом, сообщает Sports Mole со ссылкой на Ruhr Nachrichten.
Фаворитом в борьбе за Санчо считается «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» пока не готовы удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», которая требует за своего игрока более £ 100 млн (€ 111 млн).
Контракт Джейдона с «Боруссией» рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что англичанин хочет вернуться в родную страну, где он выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити» и «Уотфорда».
В нынешнем сезоне Санчо записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 7 июля 2020
-
10:18
-
10:01
-
09:56
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:02
-
08:30
-
07:46
-
06:41
-
06:17
-
05:34
-
05:19
-
03:55
-
03:50
-
03:34
-
03:03
-
02:42
-
02:10
-
01:52
-
01:38
-
01:00
-
00:49
-
00:34
-
00:31
-
00:19
- 6 июля 2020
-
23:56
-
23:30
-
23:21
-
23:09
-
22:51
-
22:47
-
22:28