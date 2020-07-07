«Челси» ещё не делал предложения «Байеру» по Хаверцу

Лондонский «Челси» ещё не делал предложений «Байеру» по поводу трансфера полузащитника немецкой команды Кая Хаверца, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".



По информации источника, заинтересованный в Хаверце «Челси» ещё не связывался с руководством «Байера» относительно покупки игрока, однако представители футболиста в курсе об интересе со стороны английского клуба.



В нынешнем сезоне Хаверц забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также сообщалось, что на Кая претендуют мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер перейдёт в «Челси». Клубы уже согласовали трансфер, сумма сделки составит € 53 млн.