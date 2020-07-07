«Челси» ещё не делал предложения «Байеру» по Хаверцу

Лондонский «Челси» ещё не делал предложений «Байеру» по поводу трансфера полузащитника немецкой команды Кая Хаверца, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".
По информации источника, заинтересованный в Хаверце «Челси» ещё не связывался с руководством «Байера» относительно покупки игрока, однако представители футболиста в курсе об интересе со стороны английского клуба.
В нынешнем сезоне Хаверц забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также сообщалось, что на Кая претендуют мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер перейдёт в «Челси». Клубы уже согласовали трансфер, сумма сделки составит € 53 млн.
- 7 июля 2020
-
11:48
-
11:37
-
11:16
-
11:16
-
10:59
-
10:54
-
10:52
-
10:39
-
10:25
-
10:18
-
10:01
-
09:56
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:02
-
08:30
-
07:46
-
06:41
-
06:17
-
05:34
-
05:19
-
03:55
-
03:50
-
03:34
-
03:03
-
02:42
-
02:10
-
01:52
-
01:38
-
01:00
-
00:49
-
00:34