Шоу: Гринвуд может стать легендой «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о партнёре по команде Мэйсоне Гринвуде, который выступает на позиции нападающего.
«За последние полтора года Мэйсон показал поразительный прогресс в первой команде. Я чувствую, что мальчик превратился в мужчину. Теперь он понимает, как всё устроено в АПЛ. Он стал больше и сильнее. Его уже не оттолкнёшь от мяча, как раньше.
Мой главный совет для Гринвуда — игнорировать всю эту шумиху вокруг него. Ему не нужно обращать внимание на то, что говорят люди. Надо просто сосредоточиться на себе и продолжать делать то, что и раньше.
Нет ни одной причины, по которой он не сможет стать важным игроком для «Манчестер Юнайтед» в будущем. Не сомневаюсь, что Мэйсон может стать легендой «Юнайтед», — приводит слова Шоу Sky Sports.
- 7 июля 2020
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