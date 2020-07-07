Жиго: в этом сезоне были матчи, когда мы показали, что у «Спартака» есть классная команда

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго оценил текущий сезон в исполнении московской команды. После 26 туров «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России.
«Сложно дать чёткую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом. Сейчас нужно думать только о предстоящих матчах и отдавать все силы до самого конца. Ведь у нас ещё есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для «Спартака». Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди ещё четыре тура.
Безусловно, нам есть куда прибавлять. Я считаю, в этом сезоне были матчи, в которых мы показали, что у «Спартака» есть классная команда, одержали несколько ярких побед. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убеждён, что мы на правильном пути и будем прогрессировать», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
- 7 июля 2020
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