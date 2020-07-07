Артета: доволен Себальосом. Он стал очень важным игроком для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что хочет продолжить сотрудничество с полузащитником Даниелем Себальосом, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
«Я очень доволен Себальосом. Мне нравится его любовь к футболу, страсть, которую он демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче. Его празднования — находясь на поле или скамейке, он вкладывает в это душу.
Даниель развивается по правильному пути. Он стал очень важным игроком для «Арсенала». Мы разговариваем с клубом. Понятно, что он нам не принадлежит, так что мы не контролируем эту ситуацию.
Нужно, чтобы «Арсенал» и «Реал» провели переговоры о полноценном трансфере Себальоса. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова 38-летнего испанского специалиста Sky Sports.
- 7 июля 2020
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