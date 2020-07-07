«Уфа» сообщила о результатах тестирования на коронавирус перед игрой с «Ростовом»

Футбольный клуб «Уфа» сообщил в «Твиттере», что все футболисты прошли тестирование на COVID-19 перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом».



Результаты тестов на коронавирус у всей команды – отрицательные. Готовы к завтрашней игре», — сообщает пресс-служба клуба в своём "твиттере".



После 26 туров «Уфа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Ростов» занимает третье место, опережая ЦСКА лишь по дополнительным показателям.



Встреча «Ростов» — «Уфа» состоится завтра, 8 июля. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:30 мск.