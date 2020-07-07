«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.



Сообщается, что на поле в матче с «Кристал Пэлас» синие выйдут в новой форме.

«Комплект выездной формы «Челси» сезона-2020/2021 сочетает в себе ауру традиционного лондонского покроя с энергией и цветами современного SW6. Арктический синий обеспечивает изысканный базовый цвет трикотажа, на котором присутствуют более темные оттенки, составляющие рисунок неровной «ёлочкой», покрывающий переднюю и заднюю часть футболки», — сообщается на официальном сайте клуба.

Техническим спонсором «Челси» выступает компания Nike.

Матч «Кристал Пэлас» — «Челси» состоится сегодня. Начало игры — в 20:00 мск.