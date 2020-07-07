Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» намерена снизить зарплату Месси

«Барселона» намерена снизить зарплату Месси
«Барселона» намерена снизить зарплату Месси
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси, сообщает El Chiringuito TV в социальной сети "Твиттер".

По информации источника, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении понизить его зарплату.

Ранее стало известно, что клуб платит Месси € 90 млн в год, из которых половина уходит на выплату налогов.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.

В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. «Барселона» занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020