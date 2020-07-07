Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего вратаря, которого ударило молнией

Голкиперы московского «Локомотива» Маринато Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев записали видеообращение со словами поддержки 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.

«Ваня, мы все видели это ужасное видео, все очень переживаем. Мы следим за новостями, желаем скорейшего выздоровления. У тебя крепкий молодой организм, верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле. Удачи тебе и крепкого здоровья!» — сказали футболисты «железнодорожников».

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 7 июля, генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил об улучшении состояния Заборовского.