Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего вратаря, которого ударило молнией
Голкиперы московского «Локомотива» Маринато Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев записали видеообращение со словами поддержки 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
«Ваня, мы все видели это ужасное видео, все очень переживаем. Мы следим за новостями, желаем скорейшего выздоровления. У тебя крепкий молодой организм, верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле. Удачи тебе и крепкого здоровья!» — сказали футболисты «железнодорожников».
Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 7 июля, генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил об улучшении состояния Заборовского.
Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео
- 7 июля 2020
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