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Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего вратаря, которого ударило молнией

Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего врата
Голкиперы «Локомотива» поддержали 16-летнего вратаря, которого ударило молнией
Футбол / РПЛ 0

Голкиперы московского «Локомотива» Маринато Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев записали видеообращение со словами поддержки 16-летнему вратарю клуба «Знамя Труда» Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.

«Ваня, мы все видели это ужасное видео, все очень переживаем. Мы следим за новостями, желаем скорейшего выздоровления. У тебя крепкий молодой организм, верим, что ты скоро поправишься и снова выйдешь на футбольное поле. Удачи тебе и крепкого здоровья!» — сказали футболисты «железнодорожников».

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 7 июля, генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил об улучшении состояния Заборовского.

Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео
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