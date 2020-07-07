«Реал» хочет бесплатно заполучить Килиана Мбаппе. Клуб готов выплатить игроку € 100 млн
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе по-прежнему остаётся главной трансферной целью мадридского «Реала».
«ПСЖ» вряд ли согласится продать главную звезду клуба, поэтому «сливочные» разработали план, согласно которому 21-летний игрок присоединится к ним на правах свободного агента, сообщает El Chiringuito TV.
«Реал» готов выплатить Мбаппе € 100 млн в качестве подписного бонуса, если он согласится перейти в клуб летом 2022 года, когда истечёт срок его нынешнего контракта с действующими чемпионами французской Лиги 1.
Трансферная стоимость Килиана оценивается в € 180 млн.
В сезоне-2019/2020 Мбаппе записал в свой актив 30 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за парижан во всех турнирах.
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- 7 июля 2020
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