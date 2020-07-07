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Лэмпард — об Абрахаме: клуб и игрок разберутся с контрактом, он должен сконцентрироваться

Лэмпард — об Абрахаме: клуб и игрок разберутся с контрактом, он должен сконцентрироваться
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал состояние форварда команды Тэмми Абрахама.

«Ситуация с контрактом Тэмми не является критической. Этой стороной вопроса должен заниматься клуб. Я не думаю, что проблема в его голове. Он должен думать о предстоящих матчах, о том, чем он может помочь команде на поле вне зависимости, выходит он на замену или попадает в стартовый состав.

Абрахам проводит действительно хороший сезон. Во второй половине чемпионата он забивает не так много, но у молодых игроков бывают такие периоды. Единственный способ выйти из этой ситуации – работать на тренировках.

Думаю, Тэмми этим и занят. Клуб и игрок сами разберутся с контрактом, а Абрахам должен сконцентрироваться на футболе и дать нам того Тэмми, которого мы видели раньше», — приводит слова тренера Sky Sports.

Соглашение форварда с «Челси» истекает летом 2022 года.

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