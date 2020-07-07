Брестское «Динамо» объявило о переносе ближайшего матча. Сообщалось, что в клубе COVID-19

Матч чемпионата Белоруссии «Динамо» Брест — «Слуцк» будет перенесён, сообщает пресс-служба хозяев встречи.
Сообщается, что матч состоится 12 августа. Изначально встреча была запланирована на 10 июля.
«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» приняла решение о переносе матча 17-го тура Беларусбанк-Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами высшей лиги «Динамо-Брест» — «Слуцк» (в том числе и матч дублирующих составов между данными клубами). Поединок состоится 12 августа 2020 года», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что в команде «Динамо» подтверждены заражения коронавирусом. По информации СМИ, в клубе было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович и хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находятся в больнице.
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