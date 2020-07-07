«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с полузащитником Полем Погба. Манкунианцы хотят продлить контракт с французом, сообщает Manchester Evening News.

Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор также включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

Стороны пока не продвинулись в переговорах о новом контракте. «Юнайтед» готов увеличить зарплату Полю до £ 300 тыс. (€ 333 тыс.) в неделю (столько же сейчас зарабатывает голкипер Давид де Хеа).

Ранее сообщалось, что Погба хочет перейти в мадридский «Реал» или вернуться в туринский «Ювентус», однако на будущее решение футболиста могут повлиять хорошие отношения с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером и улучшение результатов команды.