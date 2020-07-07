Томас Цорн сегодня покинет «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет пост генерального директора московского «Спартака».

Цорн работал в «Спартаке» с 2019 года. Ранее сообщалось, что 33-летнего управленца могут перевести на должность спортивного директора. В настоящее время руководство красно-белых ищет антикризисного менеджера.

По информации Sport24, решение об отставке Томаса было принято советом директоров «Спартака».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Завтра подопечные Доменико Тедеско на своём поле встретятся со столичным «Локомотивом», начало дерби — в 20:30 мск.