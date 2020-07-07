«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора

Как стало известно «Чемпионату», высшее руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе.

Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019-й.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Завтра подопечные Доменико Тедеско на своём поле встретятся со столичным «Локомотивом», начало дерби — в 20:30 мск.